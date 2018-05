Matt Pokora : Christina Milian s'affiche toujours aussi amoureuse sur Instagram

L'interprète de When You Look at Me a d'abord publié deux clichés sur son compte Instagram ce 26 mai 2018. Bras dessus, bras dessous, le couple pose volontiers avec le terrain de foot comme décor. Puis, deux jours plus tard, la jolie brune a partagé un nouveau selfie au côté de son petit ami pris pendant le match. Alors que Christina Milian affiche un large sourire, Matt Pokora semble quant à lui plus réservé. Un contraste que de nombreux fans ont souligné dans les commentaires : "Pourquoi ne sourit-il jamais ? Chaque fois que nous voyons une photo de lui ou une vidéo dans vos histoires, il a l'air de bouder", peut-on notamment lire.

Plus récemment, la mère de la petite Violet, âgée de 8 ans, a découvert le dessin animé Trolls pour lequel la star française à prêté sa voix à l'un des personnages. En entendant son compagnon dans sa langue natale, Christina Milian a partagé son amusement le temps d'une courte vidéo publiée en Story Instagram. Et il semble qu'elle soit séduite par la performance de Matt Pokora, comme elle l'a témoigné : "Trop mignon !"