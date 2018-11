Matteo Salvini : La sublime chérie du ministre annonce leur rupture, il réplique

Il n'en fallait pas plus pour alerter l'Italie et offrir du grain à moudre aux médias nationaux comme l'antifasciste Il Tempo qui parle de "roman-photo". Et pour cause, puisque Matteo Salvini, fin connaisseur des réseaux sociaux qu'il fréquente de manière assidue, a répliqué. Alors que sa désormais ex-compagne attribuait leur séparation à leurs "trop nombreux engagements respectifs", l'omniprésent ministre italien écrivait via Instagram et Facebook, au beau milieu d'un déplacement officiel au Ghana : "Par éducation, caractère et respect, je n'ai jamais étalé ma vie privée et je ne vais pas commencer à le faire maintenant, ça n'intéresse pas les Italiens. J'ai aimé, j'ai pardonné, j'ai sûrement fait des erreurs mais j'y ai cru jusqu'au bout. Dommage, quelqu'un avait d'autres priorités".

Il a ajouté ensuite un autre post où il pose derrière une orchidée rose. "Bonne nuit, les amis. Je vais me coucher. Certainement triste, mais serein. Merci, merci, merci", signe-t-il en légende de cette photo.