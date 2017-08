Matthew McConaughey, choqué, découvre sur tapis rouge la mort de Sam Shepard

Matthew McConaughey a présenté le long métrage La Tour sombre (The Dark Tower) à New York le 31 juillet. La date coïncide avec celle de la révélation de la mort de l'acteur et écrivain Sam Shepard, avec lequel le héros de True Detective a joué dans le film Mud de Jeff Nichols. Un journaliste d'AP le questionne alors sur son ressenti face à la triste nouvelle de la disparition de son ancien partenaire. Le hic, c'est que le comédien n'était pas au courant : il doit donc digérer l'information... sous les projecteurs et devant la caméra.

Après avoir accusé le coup, Matthew McConaughey rassemble ses esprits pour rendre hommage à Sam Shepard, inoubliable dans Les Moissons du ciel, L'Étoffe des héros et plus récemment dans Un été à Osage County : "Il est mort aujourd'hui ? Nous venons de perdre un grand... Un grand auteur... Bon, on se retrouvera là-haut, Sam."

Une situation qui rappelle quelque peu celle qu'a vécue George Clooney, lorsqu'il a été interrogé sur la séparation de son grand ami Brad Pitt avec Angelina Jolie, alors que lui-même ne semblait pas encore au courant du divorce...