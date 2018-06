Matthew McConaughey pressé par son "horloge biologique", sa femme a tout changé

"J'étais sur le point d'avoir 40 ans et mon plan était de me marier et d'avoir des enfants. Mais je ne voulais pas stresser à ce sujet parce que, avec trop d'anxiété, on ne trouve pas la bonne personne. Je connaissais des hommes qui prenaient des décisions hâtives et des femmes qui faisaient la même chose. Mais à ce moment-là, je n'étais pas en recherche. Et puis, cette femme incroyable est entrée dans mon champ de vision et je me suis dit : 'Qui est-ce ?' C'était Camila", a confié la star de 48 ans.

Fiancé en 2011, le couple s'est marié l'année suivante et a eu trois enfants ensemble, deux garçons et une fille : Levi (9 ans), Vida (8 ans) et Livingstone (5 ans).

En décembre 2016, l'acteur oscarisé pour son rôle dans Dallas Buyers Club avait déjà fièrement évoqué son épouse dans les colonnes du magazine Playboy. "Lorsque j'ai vu la femme qui est aujourd'hui mon épouse, j'étais dans une boîte de nuit en train de faire des margaritas avec mes amis à table. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce en portant cette robe bleue, je me suis dit : 'Wouah, qui est-ce ?' (...) Je suis entièrement fidèle à ma femme. J'adore être sous son charme. Je ne veux pas briser cet envoûtement", avait-il glissé.