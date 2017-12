Matthew McConaughey s'éclate avec Zac Efron... et des bimbos aux seins nus

C'est probablement l'un des projets les plus excitants prévus pour 2018. Après Spring Breakers, le déjanté Harmony Korine va revenir avec The Beach Bum, une comédie qui marquera également le retour à ce genre de son acteur principal, l'excellent Matthew McConaughey.

Entamé cet été, le tournage n'est toujours pas terminé. Et les photos capturées en Floride pendant les prises sont de bon augure quant au film annoncé, "une comédie trash, originale, irrévérencieuse et hilarante". Les dernières en date, prises à Miami le 12 décembre, vont dans ce sens. On apprend en les découvrant que Zac Efron sera au casting du film – son ex Vanessa Hudgens était l'une des vedettes de Spring Breakers –, mais ce n'est pas tout. On a la nette impression que tout ce petit monde s'éclate bien en plateau. On a ainsi pu voir Zac Efron, torse nu pour ne pas changer, danser avec une pulpeuse femme habillée d'une robe scintillante, pendant que Matthew McConaughey se détendait assis à une table, avec alcool et joints au menu, accompagné par deux bimbos aux seins nus. Fidèle à son look remarquable et très coloré, McC semblait au top !

The Beach Bum ("Le Clochard de la plage", si l'on traduit littéralement) racontera les mésaventures hilarantes de Moondog, un escroc rebelle et adorable, dont le credo est de vivre les choses à fond. Isla Fisher est au casting, tout comme Snoop Dogg.