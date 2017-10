Matthew Morrison (Glee) est papa : Un bébé adorable aux prénoms originaux...

En couple depuis six ans, Matthew Morrison (38 ans) et Renee Puente (33 ans) s'étaient mariés en octobre 2014 lors d'une cérémonie romantique organisée en petit comité sur l'île de Maui, à Hawaï, d'où Renee est originaire. Cette première grossesse avait été annoncée en mai dernier.

À cette époque, celui qui a récemment fait des apparitions dans les séries Younger, The Good Wife ou Grey's Anatomy avait fait part de son enthousiasme à l'idée de fonder une famille. "Je suis tellement impatient, je veux juste être le meilleur père possible. J'ai hâte. Le fait que ce soit une moitié de moi et une moitié de la personne que j'aime le plus au monde... Je suis tellement excité à l'idée de rencontrer notre enfant et de voir à quoi il ou elle ressemble, de voir quels traits il ou elle aura hérité de ma magnifique épouse", avait-il déclaré au magazine People.