Matthias Schoenaerts : Son appartement ravagé par les flammes !

Bientôt à l'affiche du film Le Fidèle avec Adèle Exarchopoulos (sortie le 1er novembre en France), Matthias Schoenaerts a frôlé un terrible drame. Ce jeudi 28 septembre à Anvers, le duplex de l'acteur belge a été ravagé par les flammes.

Selon les pompiers d'Anvers, le feu était très difficilement accessible et s'est très rapidement propagé. "Les premières équipes arrivées sur place ont immédiatement demandé de l'aide supplémentaire", a expliqué le chef des pompiers anversois, Kristof Geens, au Het Laatste Nieuws. "Le feu était situé dans les espaces cachés, dans les murs et les planchers, et il était difficile de le combattre", a-t-il précisé. La propagation des flammes s'est faite via l'isolant qui se trouvait sous le plancher du grenier.

L'appartement a été déclaré inhabitable, tout comme l'habitation située en-dessous de celle de l'acteur, preuve de l'ampleur de l'incendie et de l'importance des dégâts. Si le comédien est sorti indemne de cet incident dont on ne connaît pas encore les causes exactes, un soldat du feu a été légèrement blessé durant l'intervention.