Matthieu Chedid : La première montée des marches de sa fille Billie

Ce samedi 12 mai 2018, Matthieu Chedid a monté les marches du Palais des Festivals en bonne compagnie. Pour assister à la projection du film Les Filles du Soleil, le chanteur et musicien était accompagné de sa fille Billie. Une première sur la Croisette pour l'adolescente de 16 ans.

Bras dessus bras dessous, père et fille au même regard ont joué le jeu du tapis rouge. Un moment de complicité peu assuré pour la jeune fille qui semble quelque peu intimidée par la foule de photographes. Ou peut-être était-elle impressionnée par l'apparition toute en tulle du top Kendall Jenner, montant les marches non loin de là au même moment ?

Billie est née en 2002, de l'union de son père et de sa compagne de l'époque, une certaine Céline. Discret sur sa vie de famille, l'interprète de Mojo s'est malgré tout confié à ce sujet à Version Femina en 2013 : "J'ai ma fille une semaine sur deux. Je prends mon rôle à coeur. C'est un apprentissage d'être père et j'ai l'impression de m'améliorer et de comprendre que l'exemplarité n'est pas dans les mots mais dans les actes, avait-il témoigné. Si les parents rangent leur chambre, l'enfant la rangera aussi. Du coup, j'essaye d'être un exemple."

Après Louis Chedid, le grand-père, sa tante Anna, également chanteuse, son oncle Joseph, musicien, et son célèbre père, plus connu sous la lettre M, la musique reste une affaire de famille pour le clan Chedid et ce, jusqu'à la génération de Billie. L'adolescente chante également et n'a pas hésité à rejoindre son père sur scène lors de sa récente tournée Lamomali.