Matthieu Chedid, son enfance : "Un garçon un peu en surpoids, complexé"

Laurent Ruquier et ses "snipers" Vanessa Burgraff et Yann Moix ont eu le plaisir de recevoir Matthieu Chedid sur le plateau d'On n'est pas couché le 10 juin 2017. L'artiste est venu parler de son nouvel album, Lamomali, qu'il a réalisé avec le virtuose de la kora Toumani Diabaté et une dizaine d'invités internationaux. Une oeuvre qui a conquis les journalistes.

Alors que l'interprète de Je dis M est sur le fameux fauteuil, parlant de son personnage à la coiffure particulière qu'il avait créé à ses débuts, Vanessa Burgraff révèle avoir été à l'école avec lui : "Vous étiez deux classes en-dessous de moi. Je me souviens d'un garçon un peu en surpoids, complexé. Est-ce que ce personnage-là a permis de passer ce cap-là et de vous sentir mieux dans votre peau ? De permettre une mue d'une certaine manière ?" Ce à quoi l'auteur-compositeur répond : "C'est certain que j'ai eu besoin de ça pour plein de raisons. J'avais aussi une admiration totale, que j'ai toujours d'ailleurs, pour ma famille, mon père, ma grand-mère, j'avais trouvé ça gênant d'arriver comme ça après mon père. Je trouvais ça intéressant qu'on puisse écouter la musique que j'essayais de faire, sans la préjuger."