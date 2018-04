Matthieu Delormeau, choqué par son accident, absent de TPMP: "J'ai pas la force"

S'il avait annoncé son retour dans Touche pas à mon poste (C8) pour ce 17 avril 2018, Matthieu Delormeau n'a finalement pas pu faire ce come-back très attendu de ses fans. Encore choqué par son accident de scooter survenu le 11 avril dernier, le chroniqueur de 44 ans a décidé de rester chez lui pour se remettre tranquillement...

"Mes p'tits choux, j'aurais aimé être là ce soir mais j'en ai pas la force. J'espère à demain <3 #petitmoralencemoment", a-t-il simplement indiqué sur son compte Twitter ce 17 avril un petit peu plus d'une heure avant le direct de l'émission médias menée par Cyril Hanouna. La veille, il avait pourtant statué : "Mes p'tits choux, je vais essayer de venir demain ou mercredi mais même si j'ai rien de grave... mes plaies me font mal. J'en profite pour remercier les infirmiers. Quel beau métier. Ça me touche. Bref, à très vite <3"

Bien entendu, les admirateurs du beau quadra ont vite souhaité réagir pour le rassurer. "Bonne décision Matt. Repose-toi et soigne-toi devant TPMP. On attendra. Il y a des périodes comme ça... Garde le moral, ça ira mieux très vite", "On aurait aimé aussi mais te presse pas... Ta santé d'abord et ton retour ne sera que plus kiffant", "C'est compréhensible avec ce qui c'est passé Matt... Repose-toi et reviens quand tu seras prêt. Grosses pensées pour toi", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, le 11 avril dernier, Matthieu Delormeau avait passé sa soirée à l'hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt. Le lendemain, il prenait la parole pour raconter sa mésaventure : "Les amis, je veux rassurer tout le monde. Gros accident de scooter hier et soirée à l'hôpital mais je suis un miraculé. Sutures, brûlures, ecchymoses mais ça va. Merci aux personnes qui m'ont aidé dans la rue, aux pompiers et au personnel d'Ambroise-Paré. Et à Cyril Hanouna qui est passé me faire un bisou dans le camion pompier. Si vous faites du scooter, prenez mille précautions... mais mon conseil, n'en faites pas. La vie peut basculer si vite. Je vous embrasse fort", expliquait le chroniqueur en légende d'un selfie de lui alité dans l'enceinte de l'hôpital.

Nous lui souhaitons de vite retrouver le moral !