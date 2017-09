Matthieu Delormeau de retour dans TPMP : Explications et règlement de comptes

Lundi 18 septembre 2017 marquait le retour de Matthieu Delormeau dans TPMP. Présent autour de la table en tant que simple invité – avant son véritable come-back en tant que chroniqueur ce mardi 19 septembre –, l'ex-animateur de NRJ12 s'est expliqué sur les raisons de son départ en mai dernier après la polémique autour du canular jugé homophobe.

Matthieu Delormeau a admis avoir eu besoin d'une pause après la "polémique de trop" qu'il a "mal gérée". Il a également évoqué les tensions qui régnaient entre lui et certains chroniqueurs : "Sur la fin, j'étais moins dans le jeu avec certains chroniqueurs. Parfois, on tapait pour donner de vrais coups (...). J'étais moins celui que je voulais être (...). Pour des raisons qui m'échappent un peu, je me suis retrouvé à porter une cause."

Toutefois, après une explication avec Cyril Hanouna, le chroniqueur a pris la décision de revenir dans l'émission phare de C8 : "Il y a eu 10 000 moments meilleurs que de mauvais, donc pour moi le choix était assez facile." Un choix salué par ses collègues qui n'ont pas pour autant compris pourquoi il avait déserté le plateau à la fin de la saison.

Géraldine Maillet a regretté sa "lâcheté", Jean-Luc Lemoine a confié qu'il aurait aimé le voir affronter cette polémique avec le reste de l'équipe et Gilles Verdez s'est dit "révolté d'avoir été abandonné en rase campagne". Tous étaient tout de même très heureux de retrouver Matthieu Delormeau et comptent bien mettre cette histoire derrière eux.

Pour rappel, jeudi 18 mai 2017, Cyril Hanouna avait choqué de nombreux téléspectateurs lors de son prime time intitulé TPMP ! Radio Baba. L'animateur de 42 ans avait réalisé un canular téléphonique pour lequel il s'était fait passer pour un homosexuel à la recherche de l'amour. Il avait téléphoné en direct à des gays séduits par sa fausse annonce coquine publiée sur un site de rencontres. Une séquence qui est loin d'avoir fait l'unanimité puisque plus de 25 000 plaintes ont été déposées au CSA. Le gendarme de l'audiovisuel a ainsi pris des mesures. "Le CSA a prononcé aujourd'hui à l'encontre de C8 une sanction pécuniaire concernant l'émission Touche pas à mon poste, d'un montant de 3 millions d'euros, avait - indiqué le 26 juillet l'institution via un communiqué de presse. (...) Le CSA a estimé qu'en diffusant cette séquence, la société C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée, ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations."