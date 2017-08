Matthieu Delormeau de retour dans TPMP ? Son message qui en dit long...

Une annonce attendue depuis longtemps après le silence pesant du chroniqueur. Tout a commencé en mai dernier lorsqu'il a cessé de participer à l'émission. "Matthieu Delormeau a été un peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps [référence à la fameuse séquence jugée homophobe, ndlr]. Il est en train de se reposer en ce moment, il reviendra dans l'émission avant la fin de la saison. Et pour l'année prochaine, on verra et on en discutera avec lui mais la porte est ouverte", avait déclaré Cyril Hanouna à l'époque.

Le blond avait ensuite disparu des réseaux sociaux. Un mois plus tard, il revenait et, mi-juillet, il avait posté une photo de lui posant avec Baba. Alors, Matthieu Delormeau sera-t-il bien de retour dans la nouvelle formule du programme phare de C8 ? Réponse le 4 septembre prochain.