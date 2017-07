Matthieu Delormeau : Découvrez le talent caché de son frère Guillaume...

Sur les réseaux sociaux, Matthieu Delormeau partage des photos de son quotidien. Après avoir dévoilé une photo avec ses deux soeurs lundi 17 juillet 2017, et après avoir posté quelques bribes de sa vie de producteur, celui qui officiait comme chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) a posté une vidéo de son frère, Guillaume.

"Un petit message pour mon frère chéri, musicien, faites passer !", a écrit Matthieu Delormeau. Dans la foulée, l'acolyte d'Enora Malagré a partagé le lien d'une vidéo YouTube. En réalité, il s'agit du clip du morceau Let me tell you du groupe Voilà! dont fait partie Guillaume Delormeau. Dans les images en question, le frère de Matthieu Delormeau fait quelques apparitions, guitare à la main.