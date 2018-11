Matthieu Delormeau dévoile son beau salaire pour les placements de produits

Vendredi 9 novembre 2018, C8 diffusait un nouveau numéro de TPMP People, émission animée par Matthieu Delormeau. L'équipe a notamment évoqué les placements de produits qui peuvent rapporter gros à certaines personnalités. En échange d'un peu de publicité pour une marque sur les réseaux sociaux, les stars reçoivent un chèque plus ou moins conséquent. Et l'ancien animateur de NRJ12 n'a pas manqué, bien qu'un peu réticent au début, d'évoquer ce qu'il percevait.

Si la chroniqueuse Delphine Wespiser n'a pas souhaité dévoiler ce qu'elle touchait pour un post sponsorisé, l'animateur âgé de 44 ans a révélé qu'il gagnait "un petit peu plus" que 1 700 euros par post : "C'est vrai que c'est un bel eldorado." Et il n'a pas caché en profiter car il sait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain : "On n'est pas idiots. Je sais que le jour où ça ne marchera plus, en trois secondes on se serre la vis et c'est terminé."

Récemment, c'est Ayem Nour qui évoquait son salaire pour des publications sponsorisées. Lors de sa venue dans l'émission média de CNews le vendredi 2 novembre 2018, la belle brune de 29 ans a admis : "C'est payé plusieurs dizaines de milliers d'euros." Et de préciser que c'était payé un peu plus de 70 000 euros.