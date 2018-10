Matthieu Delormeau et Vincent Lagaf' règlent leurs comptes en direct

Depuis plusieurs jours, Vincent Lagaf' est au coeur des critiques. L'animateur de Strike s'est attiré les foudres des internautes et des téléspectateurs en déclarant qu'il serait prêt à quitter C8 pour TF1 si on lui faisait une belle proposition. Ce mercredi 10 octobre 2018, Cyril Hanouna est revenu dans Touche pas à mon poste sur ces propos chocs et maladroits qui ont provoqué un tollé sur la Toile. Après avoir réaffirmé son amitié pour l'ancien présentateur du Bigdil, le trublion du PAF a tenté d'apaiser les tensions. En vain pour certains de ses chroniqueurs...

En effet, Matthieu Delormeau "ne pardonne pas" l'attitude de son confrère et l'accuse même d'utiliser Cyril Hanouna et la chaîne pour retourner "au bercail", à savoir chez TF1. De nouvelles critiques qui ont vivement agacé le principal intéressé. Ce dernier s'est empressé d'envoyer un SMS bien senti en direct à son accusateur : "Monsieur Delormeau, je pense que les années passées dans la télé-réalité ont eu un tel impact sur vous que vous ne vous rendez même plus compte que les innombrables critiques que vous avez proférées à mon égard ont blessé une personne et ses proches, qui eux sont dans la vie réelle."

Ni une ni deux, Matthieu Delormeau a répliqué en révélant une anecdote peu flatteuse pour son rival : "Puisqu'on parle d'élégance, je peux citer la sienne. Je vous rappelle qu'un jour, dans cette émission, j'ai dit que j'étais contre l'arrivée de Lagaf' sur cette chaîne parce que je trouvais qu'il n'avait pas forcément sa place. Le soir-même je me suis vautré en scooter. (...) Le lendemain, (Vincent Lagaf') a dit : 'Hier, Delormeau m'a critiqué, il est tombé en scooter, bien fait pour lui.'"

Visiblement, les deux animateurs ne semblent pas près de trouver un terrain d'entente...