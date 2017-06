Matthieu Delormeau remplacé sur C8 : Son absence inquiète les internautes !

Matthieu Delormeau inquiète ses fans. Et pour cause, le chroniqueur de Touche pas à mon poste déserte le plateau de l'émission depuis plus d'une semaine. Plus encore, il ne donne aucune nouvelle via les réseaux sociaux...

Tandis que les téléspectateurs se posaient des questions sur les raisons de cette absence, Cyril Hanouna a été amené à s'exprimer à l'antenne de C8. "On dit la vérité, on attend la décision de Matthieu Delormeau. Matthieu qui a été un petit peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avait-il déclaré. Il est en train de se reposer en ce moment, il reviendra dans l'émission avant la fin de saison (...) Et pour l'année prochaine, on verra et on discutera avec lui mais la porte est ouverte."

Pour rappel, l'ex-animateur de NRJ12 semblait plutôt agacé par le canular de Cyril Hanouna jugé homophobe dans l'émission Radio Baba. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il avait alors exprimé son mécontentement.