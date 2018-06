Matthieu Delormeau (TPMP) : Violemment insulté par Lââm, il en remet une couche

La querelle entre Lââm et Matthieu Delormeau a encore rebondi avant de trouver une issue...

Jeudi 7 juin 2018, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a été invité à répondre à la chanteuse de Petite Soeur, qui l'avait invité à "fermer sa g**ule" la veille parce qu'il avait a dit à l'antenne qu'elle avait participé à The Island Célébrités (M6) uniquement pour l'argent et un regain de notoriété.

Interrogé par l'animateur Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau – que l'artiste de 46 ans avait aussi traité de "tête de gland" qui devrait plutôt s'intéresser à "son trou" – a réagi : "Je ne pourrai pas répondre avec la même vulgarité nucléaire, je ne pourrai pas m'adapter. Quand je lis ses tweets, je ne m'étonne qu'à moitié que sa carrière ait pris l'eau, pour être très honnête. (...) Si, sur la forme, j'ai été maladroit, je m'en excuse auprès de Lââm. En revanche, sur le fond, je maintiens tout ce que j'ai dit. Aucun people ne me fera croire que La Ferme Célébrités, The Island et tout ça, ils le font pour le dépassement de soi. C'est peut-être 5% des people, le reste, disons la vérité, c'est pour l'argent et retrouver en général un petit peu de gloire. Tout ceux qui le font n'ont souvent plus de carrière et plus d'argent, c'est pas une honte ! Tout ce que j'ai dit, c'est que ça me fait de la peine de les voir dedans. Ce n'est pas leur place. Elle-même dans ses interviews, elle dit qu'elle ne gagnait plus du tout d'argent, qu'elle vivait de rien ! Je n'ai rien sorti comme info."

Pour rappel, Lââm, qui a quitté The Island Célébrités en cours de route pour raisons médicales, avait écrit sur ses réseaux sociaux : "Ça sert à quoi, à Matthieu Delormeau, de dire dans #tpmp que j'ai accepté The Island parce que j'étais en galère et plus d'entrée d'argent ? Matthieu, tu regardes dans mes comptes ? Et qu'est-ce que ça peut te foutre ? Franchement, des critiques de bas étage (...) MATTHIEU DELORMEAU STP. MAIS FERME TA GU**LE !!!! (...) HONTE A TOI DE RABAISSER LES GENS DEVANT LA FRANCE ENTIÈRE."

Finalement, après les explications de Matthieu Delormeau ce jeudi soir, Lââm a statué : "Matthieu Delormeau vient de me présenter ses excuses, c'est sympa. Il reconnaît avoir été maladroit donc je lui présente mes excuses aussi pour avoir pété un câble. Désolée pour les insultes." Et de poursuivre : "Et puis m****, j'en ai marre de cette polémique de m**** autour de The Island Célébrités. Oui je l'ai fait pour l'argent, pour un retour à la lumière et pour vivre une aventure nouvelle. Y a-t-il une honte à ça ?"

