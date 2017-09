Matthieu Delormeau victime d'homophobie : Ses terribles confidences !

En avril dernier, Michel Cymes annonçait à ses fans sa décision de quitter les réseaux sociaux, lassé par les critiques incessantes. "C'est un tel soulagement de ne plus lire tous ses connards. Malheureusement, je ne lis plus ceux avec qui j'avais de bonnes relations , mais il y a tellement d'abrutis sur ces réseaux sociaux que je préfère m'en passer", confiait-il dans Le Tube (Canal +) samedi 23 septembre 2017.

Si Gilles Verdez et Jean-Michel Maire n'ont pas compris ce choix et ces déclarations, Matthieu Delormeau a tenu à le soutenir. Lors du numéro de Touche pas à mon poste (C8) du 25 septembre 2017, le chroniqueur a admis être régulièrement pris pour cible par les internautes. Certains de ses détracteurs n'hésite pas en effet à lui adresser des commentaires homophobes comme il l'a expliqué : "Il faut aussi comprendre ce qu'il a voulu dire (...). Encore aujourd'hui, je reçois au moins entre 10 et 15 tweets vraiment homophobes."

Celui qui s'est absenté de TPMP en mai dernier à la suite du canular jugé homophobe a ensuite donné des exemples qui vont en faire trembler plus d'un : "'T'aurais dû griller', 't'aurais dû mourir.'" Mais que ses fans se rassurent, Matthieu Delormeau ne compte pas quitter Twitter pour autant.

Du côté des audiences, Touche pas à mon poste a rassemblé 1,20 million de téléspectateurs (soit 4,8% de part de marché).