Matthieu Delormeu de retour : "J'ai eu un petit coup de mou"

La veille de ce message, l'ex-animateur de NRJ12 est apparu dans une vidéo postée sur la page Facebook du Labo Bar Club. Ainsi, le chroniqueur de Touche pas à mon poste confirmait sa présence à un événement le 24 juin prochain. L'occasion pour lui de préciser qu'il était "très en forme".

Avant ces deux prises de parole, Matthieu Delormeau avait complètement disparu des radars. Il avait déserté C8 et n'officiait plus comme chroniqueur autour de la table de Cyril Hanouna, ni comme animateur d'Il en pense quoi Matthieu ? le vendredi. Du côté des réseaux sociaux, l'animateur de 43 ans n'était plus du tout actif non plus.

Le 30 mai dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait finalement évoqué cette absence troublante. "On dit la vérité, on attend la décision de Matthieu Delormeau. Matthieu qui a été un petit peu échaudé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avait-il déclaré. Il est en train de se reposer en ce moment, il reviendra dans l'émission avant la fin de la saison. Et pour l'année prochaine, on verra et on en discutera avec lui mais la porte est ouverte."

Plus récemment, Énora Malagré a expliqué à nos confrères de Puremédias qu'elle était en contact avec son acolyte. "Il se pose des questions sur son avenir, à TPMP et plus généralement à la télé. Je pense que Matthieu aura des choses à dire, il prend son temps. Matthieu est sensible. Il a beaucoup donné de sa personne pendant deux ans. Quand il décidera de parler, ce sera intéressant de l'écouter", avait-elle alors confié.