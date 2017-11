Matthieu (Le Meilleur Pâtissier) rebelle avec Cyril Lignac : "Je m'en fous"

Matthieu est un candidat qui n'a pas sa langue dans sa poche. Au cours de l'épisode du Meilleur Pâtissier diffusé le 21 novembre 2017, sur M6, le candidat n'a pas hésité à tenir tête à Cyril Lignac.

Le chef a jugé que Matthieu était passé à côté de l'épreuve au cours de laquelle il devait revisiter une tarte aux fraises. Un comble pour le jeune homme qui avait opté pour un "cream cheese, fraise ciflorette, chips de rhubarbe". "Ce que je ne comprends pas bien, c'est que si on revisite trop, on n'est plus dans la revisite et si on ne revisite pas assez, ce n'est plus une revisite", s'est-il exclamé.

Une séquence sur laquelle il est revenu au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs. "Je m'en fous royalement ! Je ne le fais pas de manière rebelle, mais cela n'avancerait à rien de ne pas l'interroger sur ses remarques si je ne les ai pas comprises... Mes rapports avec Cyril Lignac sont excellents. Aujourd'hui encore, on continue de se parler", a-t-il répondu après qu'on lui a demandé s'il n'avait pas peur de tenir tête à un grand nom de la pâtisserie.

Et de préciser concernant son côté un peu rebelle : "Je suis plutôt caractériel. Mais c'est moi, donc je ne suis pas contre le fait que cela soit montré à la télé. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, donc je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais quand je ne comprends pas quelque chose, je le dis, et ça ne change rien au respect que j'ai pour la personne."

Quoi qu'il en soit, son travail est reconnu puisqu'il s'est qualifié pour la suite de la compétition, contrairement à Leïla.