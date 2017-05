Matuidi, Verratti... Avec leurs femmes pour une soirée exceptionnelle au Parc

Le 16 mai dernier se déroulait la quatrième édition du dîner de gala annuel de la Fondation PSG (dirigée par Christine Le Gal) au Parc des Princes, un bel événement caritatif regroupant tous les acteurs du club (joueurs foot et hand, staff et dirigeants) ainsi que quelque 400 invités. Tout comme les frères Karabatic, Nikola et Luka, nombreux sont ceux qui ont assisté à la prestigieuse soirée accompagnés de leur moitiés, épouse ou compagne. L'occasion pour celles que l'on appelle les wags (les femmes de footballeurs) de sortir leurs plus belles toilettes.

C'est ainsi qu'Isabele da Silva, la femme de Thiago Silva, la bombe et chanteuse Carol Cabrino, l'épouse de Marquinhos ou encore Jorgelina Cardoso, la femme d'Angel Di Maria, se sont livrées à un concours de décolleté, remporté haut la main par Carol Cabrino. La jeune Brésilienne a pu se montrer l'étendue de son sex appeal sans avoir peur d'une autre Brésilienne torride, Izabel Goulart. Absente pour cause de promotion de Baywatch – Alerte à Malibu avec Zac Efron et Dwayne Johnson à Miami (elle fait là ses premiers pas au cinéma), la compagne du gardien de but Kevin Trapp ne pouvait être présente. Izabel Goulart est également connue pour faire partie de la grande famille Victoria's Secret et pour aimer dévoiler sa fine plastique sous toutes les coutures.