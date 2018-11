Maud Baecker et Samy Gharbi : Le duo complice face à Charlotte Valandrey

Charlotte Valandrey a fait une courte pause dans ses tournages à Sète pour Demain nous appartient (TF1) jeudi 29 novembre 2018. La comédienne devenue chanteuse célébrait en effet son 50e anniversaire lors d'un concert au Zèbre de Belleville, à Paris. Pour cet événement spécial, Charlotte Valandrey a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités.

La star a célébré ses 50 ans en compagnie de trois comédiens à qui elle donne la réplique dans Demain nous appartient : Maud Baecker, Ariane Séguillon et Samy Gharbi. Mais ce n'est pas tout : l'humoriste et imitateur Gérald Dahan, le chanteur du groupe Tryo Christophe Mali, l'attachée de presse Esther Meyniel, le fondateur de Noleemeet (agence mettant en place des rencontres entre personnalités et stars) Frédéric Nizard, Alice Thomin, le journaliste sportif Daniel Lauclair ainsi que l'ex-compagne de Ludovic Chancel (fils décédé de Sheila) Sylvie Ortega Munos étaient également de la partie.

Au cours de la soirée, Charlotte Valandrey a offert une superbe prestation à ses invités, accompagnée de trois musiciens à la guitare, aux percussions et au clavier. La star a alors interprété les cinq titres de son premier EP. Puis, après son concert, la comédienne a profité de la soirée et s'est même vu offrir plusieurs superbes bouquets de fleurs pour l'occasion.