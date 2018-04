Maud Fontenoy, enceinte de son 4e enfant, se dit "crevée par la grossesse"

Maman épanouie et comblée, Maud Fontenoy accueillera dans quelques semaines son quatrième enfant, fruit de ses amours avec son compagnon Olivier qu'elle épousera très bientôt. En attendant l'accouchement, la navigatrice et vice-présidente déléguée au Développement durable, à l'énergie et à la mer de la région PACA (membre du parti Les Républicains) poursuit la promotion de son livre Vivre, vraiment (éditions First) et profite pleinement de sa famille, n'oubliant jamais de s'accorder une petite sieste bien méritée lorsqu'elle le peut.

Interviewée cette semaine par nos confrères du magazine Version Femina, la future maman de 40 ans a brièvement évoqué sa grossesse, assurant qu'elle était "crevante". "En ce moment, comme je suis crevée par la grossesse et tout le reste, si jamais les petits font une sieste, je m'allonge une demi-heure en même temps qu'eux", a-t-elle déclaré.

Maud Fontenoy est déjà la maman de Mahé (9 ans), Hina (4 ans) et Loup (3 ans), nés de trois pères différents. Très active, elle qui affirme qu'elle a "toujours plein de choses à faire", ses enfants sont sa priorité et elle tient à leur proposer régulièrement des activités qui leur ressemblent. "Le week-end est consacré à mes enfants. J'essaie toujours de dégager du temps pour chacun. Le dimanche matin, on aime bien, avec Mahé, mon fils aîné, faire le marché. Tous les deux, on partage une passion pour Top Chef qu'on regarde en replay le week-end. Loup adore cuisiner avec moi. Ma fille, elle, préfère aller au parc, regarder la nature", a-t-elle conclu.