Maud Fontenoy et la naissance prématurée de son fils : "Ça a été douloureux..."

C'est lors de ses vacances en famille sur l'île de Porquerolles, qu'elle considère comme "le plus beau coin de France", que Maud Fontenoy a accepté de donner une interview au magazine Gala. L'occasion pour l'ex-navigatrice reconvertie dans la politique (elle est vice-présidente déléguée au Développement durable, à l'énergie et à la mer de la région PACA) d'évoquer son bonheur familial depuis l'arrivée de son petit dernier, Côme.

Né prématurément au mois de juin 2015, le bébé est le fruit des amours de Maud Fontenoy avec son nouvel époux, Olivier Chartier. S'il s'agit du premier enfant du conseiller régional de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est en revanche le quatrième pour l'ancienne exploratrice qui est déjà maman de Mahé (10 ans), Hina (5 ans) et Loup (3 ans et demi), nés de trois pères différents.

Tout le monde essayait de me rassurer

Revenant sur la naissance prématurée de Côme, Maud Fontenoy a donc expliqué ce qu'il s'était passé et pourquoi elle avait choisi d'accoucher à Paris. "C'était ma quatrième césarienne et elle menaçait d'être un peu compliquée, j'ai donc accouché à l'hôpital Necker-Enfants malades. (...) Et heureusement car Côme avait une immaturité pulmonaire qui le gênait pour respirer", a-t-elle confié. Côme est ainsi "resté dix jours en service de réanimation", lui qui pesait seulement 2,7 kilos à la naissance. Un moment difficile à vivre. "C'est vrai que cela a été douloureux de le voir sous perfusion, sonde, masque... Tout le monde essayait de me rassurer", a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, le bébé se porte beaucoup mieux. "Il est collé à moi du matin au soir et du soir au matin ! On a une relation totalement fusionnelle. Mon petit Côme est déjà un battant", poursuit-elle fièrement. Quant au prénom du nouveau-né, Maud Fontenoy assure qu'il s'agit d'un choix porté par les deux jeunes parents. "Ce n'est pas très commun, mais ceux de mes autres enfants ne le sont pas non plus !", a-t-elle conclu.

