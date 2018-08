Maud Fontenoy fière de s'être mariée "tardivement" : "Comme quoi, tout arrive !"

Le 26 mai dernier, Maud Fontenoy épousait Olivier Chartier lors d'une cérémonie intime organisée à Gassin, dans le Var. L'ex-navigatrice désormais vice-présidente déléguée au Développement durable, à l'énergie et à la mer de la région PACA (membre du parti Les Républicains), et son compagnon, conseiller régional de la région Nouvelle-Aquitaine, avaient notamment pu compter sur la présence de leurs amis Nicolas Sarkozy et Hélène Darroze.

Dans un entretien accordé ce mercredi 1er août au magazine Gala, la jeune mère de famille est ainsi revenue sur ce grand événement, un jour très important qu'elle a vécu alors qu'elle était "à une semaine d'accoucher". Maud Fontenoy était effectivement enceinte de son quatrième enfant, un petit Côme né prématurément au mois de juin, fruit de ses amours avec Olivier Chartier. Elle est aussi la maman de Mahé (10 ans), Hina (5 ans) et Loup (3 ans et demi), nés de trois pères différents.

J'invite tout le monde à se marier un peu tardivement

Il s'agit ainsi du premier mariage pour Maud Fontenoy et Olivier Chartier, tous deux âgés de 40 ans. Des noces "tardives" qui font le bonheur de l'ancienne exploratrice. "Comme quoi, tout arrive ! C'était le mariage familial que l'on voulait (...) avec des nuées d'enfants et un déjeuner sur la plage. (...) J'invite tout le monde à se marier un peu tardivement car cela devient un moment de partage très émouvant, pour les enfants aussi", a-t-elle expliqué.

Questionnée sur son nom d'épouse, Maud Fontenoy a également confié qu'elle n'avait pas pris celui de son mari. "Je m'appellerai Maud Fontenoy Chartier quand il s'appellera Olivier Chartier Fontenoy ! Si l'homme ne porte pas le nom de sa femme, je ne vois pas pourquoi la femme doit porter celui de son homme", a-t-elle poursuivi. Elle a bouclé son entretien en glissant quelques mots sur la personnalité du père de son petit dernier. "Je dirais qu'il est sûrement plus diplomate. Je suis directe, entière", a-t-elle conclu.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Maud Fontenoy dans le magazine Gala en kiosques le 1er août 2018