Maud, gagnante de Koh-Lanta 2019 : "C'était le pied, des vacances de rêve"

Vendredi 21 juin, Maud a gagné Koh-Lanta 2019. La Belge, seule rescapée de l'équipe rouge, a fait un parcours exemplaire dans l'émission. La mère de famille qui a été inscrite au programme par ses enfants nous a raconté son point de vue sur la finale et nous a fait des confidences sur son retour d'aventure.

Vous attendiez-vous à gagner Koh-Lanta ?

Je ne m'attendais pas à faire Koh-Lanta, alors gagner Koh-Lanta ! Je dois avouer que le soir de la finale, je savais que j'avais eu le plus de votes, car Cyril avait fait la petite souris. Il avait appris que je gagnais à une voix près. Mais moi, je ne crois que ce que je vois. C'était donc vraiment vendredi soir la délivrance.

Une finale de Koh-Lanta avec une femme âgée de plus de 50 ans est une première. Cela vous rend-il fière ?

Si ça peut être un message pour toutes les femmes qui n'osent pas foncer. Si ça peut leur faire que l'on peut réaliser ses rêves, peu importe l'âge, alors tant mieux. Quand on se bat, on peut toujours réussir. J'ai des femmes de 50 ans et plus qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit que ça les touchait, alors tant mieux.

Vous ne vous plaignez jamais, vous êtes toujours positive, même quand vous vous cassez une côte, comment expliquez-vous cela ?

Je suis un animal sauvage, les seuls endroits où je me sens bien, c'est quand je suis dans la nature ou dans la survie. Du coup, dans Koh-Lanta, j'étais chez moi. C'est beaucoup plus dur d'aller travailler le matin que de marcher pieds nus en pleine nature. C'était le pied pour moi, des vacances de rêve, c'est tout de ce que j'aime.

Qu'allez-vous faire de vos 100 000 euros ?

100000 euros, ça correspond à trois ou quatre ans de travail. Je ne vais pas utiliser cette somme pour gravir l'Everest, mais je vais pouvoir me rapprocher de ce Graal. Au moins 10% de la somme sera consacrée à ce rêve, mais il va falloir que je me muscle, car ça ne se fait pas comme ça.

On vous a vue terrifiée par votre perte de poids ? Avez-vous repris vos kilos ?



Ce fut un bonheur de devoir reprendre du poids. Je n'arrêtais pas de manger, c'était génial. Par contre, je n'étais pas un exemple. Je mangeais du chocolat, du chocolat et du chocolat. Le deuxième jour après mon retour, j'ai même avalé un pot entier de sauce Samouraï. J'assume ! J'ai bu des bonnes bières belges avec mes copains, c'était un plaisir. Maintenant, il est grand temps de transformer cette graisse accumulée. Parce que là c'est une catastrophe.

Cindy a révélé que participer à Koh-Lanta avait été un sacrifice financier ? Est-ce le cas pour vous ?

J'ai dû moi aussi poser des congés sans solde, mais avec mon employeur, ça s'est très bien passé. Je dois avouer que je lui ai dit que c'était l'occasion de voir si je servais à quelque chose. Je lui ai dit que je laissais la place aux collègues et que s'ils faisaient mieux que moi, pas de problème, je ne revenais plus. Et je suis revenue...

