Maud (Koh-Lanta 2019) blessée : pourquoi elle avait un pansement à l'épaule

Le dernier épisode de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) a été marqué par l'élimination de Xavier chez les Rouges. Mais certains téléspectateurs ont remarqué le pansement que Maud porte à l'épaule. Si aucune explication n'a été donnée à l'antenne, l'aventurier éliminé a fait quelques confidences en exclusivité pour Purepeople.com.

En réalité, la blessure de Maud date d'il y a un moment. Lors de l'épisode 4 de Koh-Lanta, durant lequel Victor a dû quitter le jeu, l'épreuve d'immunité n'a pas laissé la Belge indemne. Pour rappel, il s'agissait de composer un puzzle de 17 pièces représentant une tortue. Ces pièces étaient enfermées dans des sacs placés en hauteur et quatre membres des équipes devaient porter un bouclier sur lequel le cinquième aventurier se tenait debout afin de décrocher ces sacs. Les Rouges avaient choisi de faire monter Xavier.

Avec la chaleur, le frottement du bouclier en bois sur l'épaule de Maud a laissé des traces. "Mes camarades avaient chacun un des points de levier sur l'épaule et c'est là que Maud s'est blessée. C'est le bois qui lui a frotté l'épaule, en fait. Et puis au bout de quelques jours, ça s'est un peu infecté avec le sel, l'eau, tout ça", confie Xavier. Plus de peur que de mal, donc !

Rappelons que Maud n'est pas la première candidate à se blesser à l'épaule. Dans Koh-Lanta Fidji, diffusée en 2017, Tugdual s'était brûlé alors qu'il tirait, avec son équipe, une corde de 70 kilos. Sur le coup, l'aventurier avait senti "une petite brûlure" avant de découvrir son épaule en sang, comme il nous l'avait révélé. "Tous les soirs, l'infirmière venait me voir pour me faire mon pansement. La blessure n'était pas grave du tout, c'était une blessure superficielle, il ne fallait juste pas que ça s'infecte", avait-il ajouté. Des semaines plus tard, Tugdual en a gardé les séquelles : "J'ai une petite marque encore mais c'est simplement la trace du bronzage autour de la brûlure."

