Maude (Les Anges 5) sensuelle : Piscine, bouée gonflable et poitrine en avant

Ses fans n'ont bien sûr pas manqué de lui faire savoir qu'elle était tout sublime. Pas moins de 3 700 personnes ont "liké" la photo.

Côté actu, la grande amie d'Alban Bartoli est revenue sur le devant de la scène avec un nouveau titre, Looking for peace, après une pause d'un an. Un choix qu'elle avait expliqué à nos confrères de Closer : "Je n'ai pas pensé à tout arrêter mais j'avais besoin de faire une pause, de réfléchir et mettre mes priorités dans l'ordre. Je n'ai pas été déçue par le milieu de la musique, mais plutôt qu'il y avait un décalage entre ce que j'imaginais vivre en étant chanteuse et ce que j'ai vraiment vécu. Ça a été difficile à encaisser. Le milieu de la musique est très difficile."