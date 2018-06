Maude (Les Anges) discrète : Ce qu'elle devient !

Maude a été propulsée sous le feu des projecteurs du jour au lendemain grâce à sa participation aux Anges 5 (NRJ12, en 2013). La belle brune de 30 ans avait participé afin de réaliser son rêve de sortir un single. Un voeu exaucé puisqu'elle a enregistré son premier single Love Is What You Make of It.

Très vite, la chanson se retrouve numéro 1 sur iTunes et Maude est nommée aux NRJ Music Awards dans la catégorie Artiste féminine francophone de l'année. En juillet 2013, elle prend donc la décision de s'envoler pour les États-Unis afin d'enregistrer son premier album Hold up (sorti en septembre 2014), dont sont extraits les tubes Love Not Money et Rise up.

Maude a même la chance de collaborer avec Jason Derulo sur le hit Trumpets. Elle sort ensuite le single À l'attaque en featuring avec Romy M, fin 2014. Elle collabore aussi avec Big Ali pour Donne-moi le la et dévoile les titres Jamais et Looking for Peace en 2015 et 2017. Depuis, la chanteuse se fait très discrète, au point que ses fans lui demandent si elle prépare un nouvel opus.

"Vous me demandez beaucoup si je fais toujours de la musique, si je travaille sur des projets précis. La réponse est non pour le moment. Pourquoi ? Parce que je veux prendre le temps de créer, écrire, etc., sans contraintes. Si ça prend dix ans pour moi de ressortir quelque chose, ça sera le cas. J'ai retrouvé une liberté artistique et je la garde ! Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, vous savez à quel point le jeu des radios/médias a été dur pour moi, et que j'ai toujours placé la qualité de mon travail avant le succès. La suite de mon parcours artistique s'inscrira dans le temps, la discrétion et la liberté ! J'espère avoir un peu répondu à vos questions, moi-même je n'ai pas toutes les réponses ! J'aime la musique et je suis heureuse !", a-t-elle alors écrit, jeudi 7 juin 2018, en story Instagram.