Maurane (57 ans) est morte

Maurane est morte. La chanteuse belge de 57 ans seulement a été retrouvée inanimée à son domicile dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Elle est décédée dans des circonstances non suspectes lundi 7 mai 2018 dans la soirée. On ignore encore la cause de ce décès prématuré.

Après des soucis de voix en 2016, Maurane était en plein retour. Dernièrement, elle était sur scène pour chanter Jacques Brel à qui elle rend hommage dans un album attendu ces prochains mois. Samedi soir, elle chantait encore sur scène l'un de ses plus grands titres, Toutes les mamas. C'est une voix magnifique, mais aussi une personnalité foncièrement sympathique que le public a perdue hier soir...

"Il s'agit d'une mort qui n'est pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers", a fait savoir le parquet qui a ouvert une information judiciaire. Une autopsie doit être pratiquée pour éclaircir les causes du décès.