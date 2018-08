Maurane : Le surprenant hommage de sa fille Lou pour son ultime projet

Le 31 août sortira Vesoul, premier extrait du disque de reprises de Maurane avant la sortie de l'album sobrement intitulé Brel, le 12 octobre. Cet album, sur lequel la regretté chanteuse morte à 57 ans avait eu le temps de poser sa voix, commence à se dévoiler, à commencer par la pochette.

C'est artistiquement que Lou, la fille unique et héritière de Maurane, a voulu rendre hommage à sa maman dont elle a récemment indiqué que la mort était du fait d'un accident et non pas d'un suicide comme le disaient certaines rumeurs. La jeune femme de 24 ans a dessiné le portrait de sa mère aux côtés de Jacques Brel avec en arrière plan un piano. Un tableau aussi touchant que surprenant.

Lou Villafranca s'est aussi impliquée musicalement sur ce disque qui sort sur le label Polydor. Elle a veillé à la réalisation de l'album de 12 titres avec Philippe Decock, le pianiste de Maurane. "Elle aurait aimé que ce disque soit terminé. (...) J'avais écouté quelques chansons. Et à vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en studio justement. Elle était en train de travailler ces chansons. C'est aussi pour ça que j'ai voulu reprendre ce projet. Nos derniers échanges ont eu lieu en studio. Je lui donnais des conseils. (...) Elle est partie quelques jours après", a raconté Lou au Parisien en juillet.