Maurane, sa fille émue aux larmes pour un hommage: "Ça me fait chaud au coeur"

Six mois après la disparition de sa mère, la chanteuse Maurane, sa fille Lou Villafranca a reçu un disque d'or pour l'album posthume Brel. Une réussite pour l'artiste décédée le 7 mai 2018 à son domicile de Schaerbeek, à l'âge de 57 ans, mais aussi pour sa fille. En effet, Lou, 24 ans, a grandement oeuvré pour que cet album hommage à Jacques Brel puisse voir le jour. Dans les bacs depuis le 12 octobre, cet opus a rencontré un vif succès auprès des fans, et c'était certainement le plus beau cadeau que Lou pouvait faire à sa mère et honorer ainsi sa mémoire.

Sur sa page Facebook, la RTBF a publié un reportage dans lequel on peut voir et entendre Lou Villafranca. "Ça me fait chaud au coeur. En fait, on voulait juste faire un bel album. Mais l'accueil... On est impressionné. Ça m'intimide et en même temps ça me touche énormément", a-t-elle confié, visiblement très émue.

À ses côtés, sa grand-mère, Jane Patureaux. "C'est un peu irréaliste. C'est difficile à exprimer. Et je remercie ma petite-fille qui a fait ce travail magnifique", a déclaré cette dernière, fière de la jeune Lou. La soeur de Maurane, Fabienne Luypaerts, est aussi apparue extrêmement émue. "C'est un bel hommage que Lou lui a rendu. Je suis tellement heureuse pour Lou, pour Phillippe [Philippe De Cock, le pianiste de Maurane, NDLR] et essentiellement pour elle. On y croit ou on n'y croit pas, mais de là où elle est, je suis sûre qu'elle est tellement fière et tellement heureuse des choses qui se passent maintenant."