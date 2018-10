Maurane: Sa fille Lou évoque son "obsession" et sa "souffrance qui fait du bien"

Très discrète, Lou Villafranca a accepté de sortir une nouvelle fois du silence afin d'évoquer le disque sur lequel travaillait Maurane avant sa mort, survenue le 7 mai 2018. La jeune femme de 25 ans s'est exprimée sur Europe 1 avec franchise et émotion.

"Ça a été une obsession de terminer ce disque. On a réalisé cet album dans les délais prévus de son vivant. Elle voulait vraiment aboutir ce projet. Pour moi, ça a été un peu une obsession de le terminer, comme s'il ne s'était rien passé", a-t-elle expliqué. Lou Villafranca, née de l'histoire d'amour passée entre sa mère et Pablo Villafranca, s'est impliquée musicalement sur ce disque qui sort sur le label Polydor et a veillé à la réalisation de l'album de douze titres avec Philippe Decock, le pianiste de Maurane. Un travail difficile puisque ce n'est pas le milieu dans lequel elle voulait s'engager. "On cherche toujours un peu à se démarquer de ses parents. Plus récemment, j'ai assisté à quelques concerts. Ça me faisait immensément plaisir qu'elle remonte sur scène après deux ans d'absence. La scène, c'était chez elle. Plus qu'à la maison", a-t-elle ajouté.

Pour Télé Loisirs, la demoiselle a aussi dit quelques mois sur le travail accompli sur ce disque. "Super fière de l'avoir fait. Mais j'ai parfois été tentée de tout arrêter. Entendre la voix de ma mère dix heures par jour, sept jours sur sept, avait un côté sado-maso, ça fait un mal de chien, mais c'est une souffrance qui fait du bien", a-t-elle dit.

Maurane, qui est morte à 57 ans après une chute chez elle en Belgique, avait notamment enregistré une reprise d'un titre culte de Jacques Brel : Ne me quitte pas. Une chanson particulièrement difficile à écouter pour Lou. "Un morceau clôture l'album, c'est Ne me quitte pas. C'est la dernière fois que je l'ai vue en studio. C'est la dernière fois que je l'ai vue tout court. Il y a un sens particulier à ce morceau. Je n'arrive toujours pas à l'écouter", a-t-elle admis auprès d'Europe 1.

Lou Villafranca a aussi mis sa patte au disque de sa maman en dessinant une surprenante pochette...

Thomas Montet