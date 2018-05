Maurane - Véronique Sanson inconsolable : "Tu n'es pas morte"

Les deux femmes avaient notamment été réunies fabuleusement sur scène lors des Victoires de la Musique en 2013, à l'occasion de la remise d'une Victoire d'honneur à Véronique Sanson. Maurane s'était jointe à Jeanne Cherhal, Alaim Chamfort, Lara Fabian et Christopher Stills, fils de Véro, pour la célébrer au détour de reprises à donner des frissons. "Il faut pas nous lâcher ensemble avec Maurane", indiquait, extrêmement émue, l'héroïne du jour ; "mais si, lâchons-nous, lâchons les chiens", rétorquait sa complice, venue interpréter Ma révérence, avec sa douce facétie.

Cette belle amitié, l'ancien coiffeur de Maurane y faisait même une allusion, bouleversé, dans ses confidences à la presse belge suite à l'annonce de la disparition de la chanteuse, "un ange" dont il loue la générosité. Repensant à son mariage fabuleux, il se souvenait qu'il y avait "Véronique Sanson et plein de gens".

Maurane, qui était maman d'une fille, Lou, laisse décidément beaucoup d'orphelins. A l'image du message qu'a publié sa compatriote l'actrice Marie Gillain sur Instagram, tout aussi incrédule que Véronique Sanson : "Je n'en reviens toujours pas, Maurane, que tu sois partie. Ta voix, tes chansons et ton rire sont dans mon coeur depuis si longtemps - j'ai retrouvé, merci internet, cette photo datant de 2000 où tu avais accepté de chanter en duo avec moi, une de tes chansons 'Pour les âmes pour les hommes' lors d'une émission télé dont je ne me souviens plus - mais ce dont je me souviens, c'est de ton énorme bienveillance à ce moment-là et du plaisir que j'ai pris à te rencontrer et chanter avec toi. Comme beaucoup de Belges et de non Belges aussi j'imagine, aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir perdu quelqu'un de très cher et de proche. Tu vas me manquer."