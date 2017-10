Maureen Dor, harcelée : "Un animateur hyper connu s'est jeté sur moi"

Depuis l'affaire Harvey Weinstein et le phénomène #BalanceTonPorc sur les réseaux sociaux en France, de plus en plus de personnalités racontent avoir été sexuellement agressées ou harcelées au cours de leur carrière. C'est le cas de Maureen Dor (46 ans).

Interrogée par nos confrères de Télé Star, l'ex-chroniqueuse de Laurent Ruquier (On a tout essayé, France 2) devenue éditrice a raconté : "Quand j'étais toute jeune, un animateur m'a convoquée dans une chambre d'hôtel. J'y suis allée et il s'est jeté sur moi. Heureusement, d'autres personnes sont entrées, ça m'a sauvée." Et la sympathique quadra de poursuivre : "Je ne le nomme pas, mais il est hyper connu."

L'animatrice Virginie de Clausade, qui elle aussi a subi une agression qu'elle a qualifiée de "bien dégueulasse" au début de sa carrière, a suggéré une idée pour que le sentiment de honte que peuvent ressentir les victimes change de camp. "J'aimerais qu'on crée une sorte d'Hadopi du cul. On dispose d'un arsenal législatif bien fait, mais il faut éveiller les consciences. On a besoin d'une instance qui regroupe les témoignages, qui pourrait appeler ceux qui abusent pour les prévenir qu'ils devraient arrêter avant qu'on n'engage des procédures, par exemple", a-t-elle proposé, toujours dans les pages de Télé Star. Un débat à suivre...

