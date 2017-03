Maureen Dor, maman au top : Une reconversion payante !

Tout le monde se souvient de Maureen Dor, la pétillante rousse qui animait l'émission jeunesse Chalu Maureen au milieu des années 90 avant d'intégrer la bande de Laurent Ruquier pour On a tout essayé (France 2) et On va se gêner (Europe 1). Aujourd'hui âgée de 46 ans, c'est loin de la télévision, notamment en tant qu'éditrice, que Maureen a trouvé son équilibre et renoué avec le succès.

En effet, la maman de Gaspard (16 ans) et Léonard (14 ans) – fruit de ses amours avec le musicien Jérôme Dédina – a tout plaqué pour se consacrer à son amour des livres, en créant sa propre maison d'édition en 2011. "J'avais fêté mes 40 ans quelques mois plus tôt et j'aspirais à devenir mon propre chef. Comme je racontais des histoires à mes enfants le soir depuis des années, je me suis dit que j'allais les écrire, et même avoir le choix des illustrateurs", s'est-elle rappelé lors d'une interview accordée à nos confrères de Gala.

Six ans plus tard, tout roule pour Maureen Dor et sa société ! L'énergique quadra est même en train de connaître un joli succès en librairie grâce au livre Quand ça va, quand ça va pas, un projet qu'elle a elle-même proposé à Michel Cymes. "Je lui ai proposé de faire découvrir aux plus jeunes d'où viennent leurs problèmes de santé. Et waouh ! On est en tête des ventes jeunesse", a-t-elle renseigné avec fierté.

Quand elle n'édite pas de livres avec sa maison d'éditions Clochette, c'est auprès de son mari que Maureen prépare des ouvrages, cette fois musicaux, à l'intérieur même de leur maison parisienne. Elle écrit les paroles et chante, il s'occupe des arrangements. "On s'est rencontrés quand je présentais Chalu Maureen sur France 2 et on ne s'est plus quittés. Nous fêterons nos vingt-deux ans d'amour le 1er avril prochain. Pas mal, non ?", a-t-elle commenté.

Une interview à retrouver en intégralité dans Gala, actuellement en kiosques.