Maurice Gibb : Un musicien prétend être le fils du chanteur des Bee Gees

Quatorze ans après sa mort, Maurice Gibb refait surface d'une manière bien étrange. L'ex-membre des Bee Gees aurait eu un enfant caché. C'est en tout cas ce que prétend Nick Endacott, un musicien de 49 ans. Dans une interview qu'il a accordée au Mirror, tabloïd dont la crédibilité est régulièrement mise à mal, l'homme affirme être le fils du chanteur anglais décédé en 2003. Selon sa tante, il serait le fruit involontaire d'une idylle entre sa mère biologique Patti Nolder (une manager qui a travaillé pour les Bee Gees pendant les années 1960) et un homme qu'il n'a jamais pu connaître, un certain... Maurice Gibb.

Il veut un test ADN

Depuis cette révélation, Endacott veut savoir la vérité. Il exige un test de paternité et a même demandé au dernier des frères Gibb vivant, Barry, de l'aider dans cette quête. Pour appuyer ses dires, il brandit trois tests de reconnaissance faciale mettant en évidence des liens évidents entre le chanteur et son supposé fils. L'un d'eux prétend même qu'il y a 95,2 % de chance que Nick soit bel et bien le fils de Maurice Gibb. De plus, il faut bien admettre que Nick ressemble à Adam, le fils aîné de Maurice (âgé de 41 ans).

"Ma tante m'a raconté que Patti lui avait que Maurice Gibb était mon père biologique. J'étais estomaqué. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais, raconte le musicien de 49 ans au Sunday People. Je veux juste savoir la vérité – et qui je suis. Je sais que les gens vont penser que je fais ça pour l'argent ou prétendre à la fortune de Gibb, mais ce n'est pas le cas. C'est pas du tout cela. Je veux savoir qui est mon père. J'ai le droit de savoir."

En outre, Endacott est également inquiet pour sa santé. Maurice Gibb est décédé à l'âge de 53 ans après avoir souffert d'une occlusion intestinale dont il n'a pas supporté l'opération. Son jumeau Robin, également membre des Bee Gees, s'est éteint à 62 ans après qu'on lui a diagnostiqué deux cancers, un cancer du côlon en 2010, et, l'année suivante, un cancer du foie. "C'est une demande à la famille. Si c'est génétique et que je suis son fils, je pourrais être exposé", a affirmé Endacott.

Nick Endacott, qui est né en avril 1968 sous le nom d'Aaron Conway, avait été placé par sa mère dans un foyer pour enfants à Woolwich, dans le sud de Londres. À ses 18 mois, il avait été adopté par sa mère, une secrétaire, et son père, un expert-métreur. Ce n'est qu'après ses 30 ans qu'il s'est lancé à la recherche de ses parents biologiques. Il a posté une publicité sur le site Missing You, une annonce à laquelle Patti a répondu. Ils se rencontrent en 2003, l'année durant laquelle Maurice meurt. "Cela m'a donné un bout de cette identité que je n'ai jamais eue, ainsi que quelques réponses, a confié Nick. J'ai toujours vécu dans la musique et voilà qu'elle me dit qu'elle a travaillé dans l'industrie, qu'elle a connu et collaboré avec des noms célèbres. La liste était sans fin. Ça m'a bluffé, vraiment."

Un gros héritage en vue

Elle lui raconte aussi qu'elle était la meilleure amie de Renate Blaueleven, la première épouse d'Elton John, qu'elle a croisé le chemin de Jimi Hendrix, puis travaillé avec - entre autres - les Bee Gees. Mais jamais Patti ne lui dira que son père est Maurice Gibb. Selon elle, il s'agit de Chris Andrews, le leader du groupe Fleur de Lys. "J'ai traqué Chris, on s'est vu et ça s'est bien passé. Mais je ne lui ressemblais pas. Je lui ai demandé un test ADN, ce qu'il accepté, et en avril 2009, il m'est revenu négatif. Malheureusement, il n'était pas mon père", raconte Nick. Dès qu'il tente d'en parler à sa mère biologique, celle-ci botte en touche et nie. Il se tourne alors vers Alisson, la soeur de sa mère naturelle. C'est elle qui lui révèle la véritable identité de son père. Et lorsqu'Alisson exige de Patti qu'elle en parle à son fils adoptif, "elles partent dans une violente dispute". "Et depuis, Patti est distante", a confié Nick. Contacté par le Mirror, Patti Nolder aurait nié : "Ce n'est que mensonges."

Maurice Gibb, qui s'était marié à une femme prénommée Yvonne en 1975, a laissé son épouse et leurs deux enfants avec un énorme héritage composé de six propriétés aux quatre coins du monde ainsi que tous les droits sur les copyrights et compositions musicales de la star.