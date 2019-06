Max Wright : Le père de "Alf" dans la série culte est mort à 75 ans

Max Wright, célèbre acteur de la série Alf, est décédé le 26 juin 2019 à son domicile d'Hermosa Beach en Californie, a annoncé le site TMZ.com, citant des proches de l'acteur. Il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer du système lymphatique, diagnostiqué depuis 1995. Il avait 75 ans. Max Wright était un grand acteur de sitcom, mais c'est sans aucun doute son rôle de Willy Tanner dans la série Alf qui aura marqué sa carrière. De 1986 à 1990, l'acteur a joué le père de ce drôle d'extraterrestre, venu de la planète Melmac.

On a également aperçu Max Wright dans une autre série mythique, Friends, où il interprétait Terry, le propriétaire du café Central Perk. Au cours de sa vie, l'acteur originaire du Michigan aura joué dans une vingtaine de séries télé, dont Buffalo Bill, Dudley ou encore Misfits of Science. La dernière fois que son nom apparaissait à un générique, c'était pour la série Back to Norm, diffusée en 2005.

Max Wright a également fait ses preuves au théâtre, avec la pièce Ivanov, ce qui lui a valu une nomination aux Tony Awards, en 1998. On a également pu le voir au cinéma, à l'affiche des films Reds, Que le spectacle commence ou encore Soul Man.

Côté vie privée, Max Wright était père de deux enfants, qu'il a accueillis avec sa femme, Linda Ybarrondo, qu'il avait épousée en 1965 et qui est malheureusement décédée d'un cancer du sein en 2017.