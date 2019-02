Maxim Nucci: Anniversaire de lovers avec Isabelle, Laeticia Hallyday nostalgique

Laeticia Hallyday, de son côté, avait aussi samedi 23 février une pensée pour son amie intime, sa soeur, Hélène Darroze. Cette fois, c'est non pas en story éphémère mais dans son fil de publications Instagram qu'elle lui a fait une déclaration d'amour : "Joyeux anniversaire mon âme soeur @helenedarroze Continue de rayonner si joliment, de nous éclairer par ton sourire, ta créativité, ton esprit libre et positif, ta sagesse,ta gentillesse ta générosité et ta bienveillance. Mon amie au grand coeur, généreuse et lumineuse à la maman et l'amie que tu sais si parfaitement être. I can't imagine my life without you You are a constant reminder of true grace and kindness. Je t'aime du plus profond de mon coeur. Je t'aime pour toujours."