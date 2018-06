Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu très enceinte devant Yannick Noah in love

Ils étaient venus en nombre pour le soutenir. Samedi 23 juin 2018, le Dôme du Palais des Sports de Paris faisait le plein pour le choc entre Tony Yoka et le boxeur anglais David Allen. C'est dans une salle acquise à sa cause que le champion français a remporté sa cinquième victoire d'affilée dans un match pro depuis ses débuts.

De nombreuses personnalités ont répondu à l'appel, à l'instar de Maxim Nucci et sa chérie. L'auteur-compositeur-interprète Yodelice était en compagnie d'une divine Isabelle Ithurburu enceinte, laquelle n'a pas souhaité manquer le rendez-vous malgré un ventre bien rond signe qu'un accouchement ne devrait plus trop tarder. Radieuse et pétillante, la journaliste semblait plus qu'à son aise aux côtés de son amoureux, lequel devrait revenir dans l'actualité avec la sortie future de l'album posthume de Johnny Hallyday, son mentor, dont il avait la charge avant la mort du Taulier.

Dans les tribunes du Palais des Sports, on a également croisé Yannick Noah et sa femme Isabelle Camus. C'est pourtant en solo que le célèbre vainqueur de Roland-Garros en 1983 a posé lors du photocall sur lequel on a vu de nombreux visages de Canal +, de Pierre Ménès au chroniqueur et consultant de foot Habib Beye en passant par l'ancien footballeur lyonnais, Sidney Govou. Le présentateur de TPMP, Cyril Hanouna, ainsi que la belle Malika Ménard, la chanteuse Shy'm ou bien Les chevaliers du fiel Éric Carrière et Francis Ginibre étaient aussi présents, tout comme Brahim Zaibat et sa compagne Déborah Corcos.