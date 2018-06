Maxim Nucci, sa relation avec Laeticia Hallyday : Dégoûté par un acte "immonde"

Confrontée depuis la mort de Johnny à un vide impossible à combler, Laeticia Hallyday n'est en tout cas pas livrée à elle-même dans ce difficile travail de deuil qui se poursuit. A Los Angeles, où la vie continue avec ses filles Jade et Joy, la veuve de 43 ans sait qu'elle peut compter sur la présence et le soutien indéfectible d'une garde rapprochée dont l'amitié, riche de maints souvenirs de moments vécus tous ensemble du vivant du rockeur, est en quelque sorte son sanctuaire. Un sanctuaire qui vient d'être profané, au point de pousser le discret Maxim Nucci à manifester sa colère sur les réseaux sociaux.

En ce mois de juin 2018, le musicien de 39 ans, qui se prépare à accueillir un enfant avec sa compagne Isabelle Ithurburu, s'est déplacé en Californie afin de passer du temps avec Laeticia Hallyday à l'heure du premier anniversaire de Johnny Hallyday depuis sa disparition, lui qui aurait fêté ses 75 ans le 15 juin. Des retrouvailles dans des circonstances douloureuses qui les ont conduits notamment à Joshua Tree, un site prisé des rockeurs et des bikers où le Taulier aimait à se rendre et où ils se sont recueillis, ainsi qu'on l'a découvert au travers d'une photo partagée sur Instagram par le producteur Jean-Claude Sindres. Mais d'autres photos ont eu une postérité moins glorieuse...

Certains titres de la presse people ont en effet publié cette semaine des images de Laeticia Hallyday profitant de la compagnie précieuse du manager Sébastien Farran et de Maxim Nucci agrémentées de commentaires tendancieux sur la nature de leurs relations. Des spéculations qui ont fait bondir celui qu'on connaît aussi sous le nom d'artiste Yodelice, qui, six mois après avoir donné de sa personne lors du grand adieu à Johnny à la Madeleine, s'est insurgé via sa story Instagram : "Quand un magazine people recadre des photos en faisant disparaître cinq personnes pour transformer un week-end familial en un week-end à 2, publiant une histoire fausse pleine de sous-entendus immondes et sans se soucier de l'impact sur les personnes visées et leurs proches, où est l'information ? Je revendique le droit de rendre visite à une amie et une famille que je connais depuis 10 ans, avec qui j'ai tant partagé, qui se consume depuis la mort d'un être cher, et de vivre ces moments dans l'intimité. #dégoût", a-t-il ainsi tempêté, avec un émoticône éloquent.

Maxim Nucci fait référence à des photos de Laeticia à ses côtés au bord d'une piscine à Palm Springs le jour de la fête des Pères. Pourtant, ce jour-là, Jade, Joy, Syl - la nounou des filles - ainsi que Jean-Claude Sindres étaient tous également présents... Et concernant le jeune homme qui figure avec Laeticia en couverture cette semaine d'un magazine people en particulier, il s'agit d'un des plus proches amis du couple Hallyday, qui habite à Los Angeles : le producteur Frédéric Imbert, frère de Marie Poniatowki, toujours très présent auprès de Laeticia et ses filles depuis le décès de son homme et qu'on a vu à leurs côtés à de nombreuses reprises...