Maxima des Pays-Bas : Après le suicide supposé de sa soeur, ses mots émus

La reine Maxima des Pays-Bas a rendu, mardi 19 juin 2018, un hommage émouvant à sa "petite soeur chérie" morte au début du mois alors qu'elle souffrait d'une dépression, souligne l'AFP. La souveraine prend très rarement la parole pour des faits personnels, rendant son intervention encore plus poignante.

Maxima, épouse du roi Willem-Alexander, a remercié tous ceux qui lui ont envoyé des lettres et des messages à la suite du décès de sa soeur âgée de 33 ans, Inés Zorreguieta. "Ma petite soeur chérie et talentueuse, Inés, était malade. Elle ne trouvait la joie nulle part et ne pouvait guérir. Notre seul réconfort est qu'elle soit enfin en paix", a-t-elle déclaré lors d'une visite d'un centre de protonthérapie à Groningue (nord), où sont traitées des maladies telles que le cancer. La reine a ajouté que les "innombrables lettres" qu'elle avait reçues avaient été d'une aide précieuse et a tenu à remercier les Néerlandais "pour le respect que les gens ont montré à sa famille en ces temps très difficiles".

La reine Maxima, qui est originaire d'Argentine, s'était rendue avec son mari et leurs trois filles à Buenos Aires pour assister aux funérailles privées d'Inés Zorreguieta.

Thomas Montet