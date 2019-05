Maxima des Pays-Bas: Balade dans les champs d'Éthiopie après la fièvre sévillane

Si la reine Maxima des Pays-Bas a fait étalage de ses talents de danseuse sensuelle dans la ferveur caliente de la Feria de Séville, qu'elle a retrouvée en mai 2019 vingt ans après y avoir connu l'amour de sa vie, Willem-Alexander, c'est une tout autre aptitude qu'elle a mise à profit dans la foulée en Éthiopie : son expertise en matière de services financiers.

Laissant son époux et leurs trois filles après leur belle escapade andalouse en famille la semaine passée, Maxima est arrivée dans la soirée du lundi 13 mai 2019 en République démocratique d'Éthiopie pour une visite de deux jours, jusqu'au mercredi 15, dans le cadre de ses activités d'ambassadrice spéciale (depuis 2009) auprès du secrétaire général des Nations unies en matière de finance inclusive pour le développement. Alors que le pays qui l'accueille a mis en oeuvre en fin d'année 2017 un programme visant à améliorer l'accès aux services financiers de ses citoyens, l'épouse du roi Willem-Alexander des Pays-Bas est venue apporter son expertise et son aide : car seuls 35% des Éthiopiens ont à ce jour accès à des services bancaires tels que l'épargne, l'assurance, les emprunts ou encore les solutions de paiement, les femmes et les populations rurales étant les plus défavorisées en la matière.

Diplômée en économie et forte d'une dizaine d'années d'expérience sur divers marchés financiers dans les années 1990 (avant sa rencontre avec le prince d'Orange et futur roi), connaissance qu'elle a investie dans de nombreuses actions depuis son entrée dans la famille royale néerlandaise en 2002, Maxima des Pays-Bas a commencé sa mission par une réunion, au siège local de l'ONU à Addis-Abeba, avec plusieurs ministres du gouvernement, des partenaires des Nations unies pour le développement et des représentants du secteur privé.

Quittant la capitale, elle s'est par la suite rendue sur le terrain, notamment à Debre Berhan, à une centaine de kilomètres au nord, allant à la rencontre d'agriculteurs qui ont développé un modèle d'association gagnant-gagnant avec une brasserie : celle-ci les aide à cultiver de l'orge en apportant semis, fertilisant ou expertise agronomique, puis se rembourse sur une partie des récoltes tout en achetant, de manière garantie, le reste. Discutant au milieu des champs un bouquet de carottes fanes à la main, la reine a pu collecter les informations à la source.

Maxima s'est par ailleurs intéressée aux solutions proposées par la société Belcash et la plateforme mobile de paiement HelloCash, alors que seuls 12% des paiements se font par voie numérique en Éthiopie et que les démarches telles que le retrait d'argent occasionnent de longues files d'attente. C'est notamment à un stand de jus de fruits frais qu'elle a pu découvrir l'utilité de HelloCash, le 15 mai. De retour à Addis-Abeba, elle s'est entretenue avec le Premier ministre Abiy Ahmed, qu'elle avait rencontré au dernier Forum économique de Davos.

Pendant ce temps-là aux Pays-Bas, le roi Willem-Alexander rendait visite, en uniforme, à un groupe de plongée de la Marine nationale le 14 mai, puis inaugurait le 15 un nouveau parc d'éoliennes.

Vendredi 17 mai 2019, la reine Maxima fêtera son 48e anniversaire.