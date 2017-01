Maxima des Pays-Bas : Coup double coloré pour lancer son année 2017

Si la reine Margrethe II de Danemark et sa famille ne perdent pas de temps pour organiser les festivités de rigueur dans les premiers jours de l'année, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas adoptent un autre tempo. Le couple royal n'avait pas encore lancé son année 2017 : c'est désormais le cas, après les deux traditionnelles réceptions du nouvel an.

Mardi 17 et mercredi 18 janvier, la famille royale présentait ses voeux successivement aux instances nationales puis au corps diplomatique, au palais royal à Amsterdam. L'occasion pour la très glamour Maxima, après cette longue trêve hivernale, de se rappeler au bon souvenir de ses admirateurs avec deux looks étudiés coup sur coup : jupe anthracite taille haute dévoilant ses jambes sculpturales et cape assortie sur un chemisier moutarde pour sa première apparition, jupe d'inspiration tartan et chemisier framboise avec manteau beige le lendemain...

Plusieurs centaines d'invités représentant tous les secteurs de la société néerlandaise ont pris part au premier de ces deux galas, avec, tout particulièrement à l'honneur pour cette édition, des enseignants du primaire et du secondaire ainsi que des cadres de l'enseignement. "La vie, c'est apprendre et apprendre, c'est la vie (...) Je crois que je parle au nom de tous les parents quand je vous dis merci pour votre engagement et votre passion", a souligné le souverain, père de trois filles, dans le discours qu'il a prononcé lors de cette réception. Mercredi, ce sont les diplomates et les membres d'organisations internationales qui leur succédaient, en présence aussi de la princesse Beatrix et de sa soeur la princesse Margriet (qui fête son 74e anniversaire ce 19 janvier) avec son mari Pieter van Vollenhoven.

Au terme de cette seconde réception, la reine Maxima partait pour Davos, en Suisse, afin de participer au Forum économique mondial qui s'y tient jusqu'au 20 janvier en sa qualité d'ambassadrice spéciale des Nations unies pour la microfinance pour le développement.