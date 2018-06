Maxima des Pays-Bas : Obsèques de sa soeur, un jour après son suicide supposé

Vendredi 8 juin 2018, les obsèques d'Inés Zorreguieta, plus jeune soeur de la reine Maxima des Pays-Bas, étaient organisées en Argentine. Dans la plus stricte intimité, amis et membres de la famille se sont réunis dans un cimetière de Buenos Aires pour lui rendre un ultime hommage.

Vêtus de noir, Maxima, son époux Willem-Alexander et leurs filles Ariane (11 ans, filleule de la défunte), Alexia (12 ans) et Catharina-Amalia (14 ans) ont mené le cortège, entourés de leurs proches. Soudé et uni, le groupe s'est ensuite recueilli autour du cercueil pour un dernier adieu.

Âgée de 33 ans, Inés Zorreguieta est décédée dans la nuit du 7 juin à Buenos Aires. Son corps avait été retrouvé dans un appartement du quartier d'Almagro, à l'ouest de la capitale argentine, vers 3 heures du matin. Dans un communiqué, la famille royale néerlandaise avait annoncé que la jeune femme était "probablement morte suite à un suicide", une information appuyée par la presse argentine et relancée le 8 juin par le Daily Mail au travers d'une bien triste anecdote.

D'après nos confrères britanniques, Inés Zorreguieta avait effectivement consacré sa thèse universitaire sur le thème du suicide en 2010, lorsqu'elle étudiait la psychologie à l'université de Belgrano. Dans certaines pages qui font froid dans le dos, elle expliquait que "le suicide est plus fréquent chez les femmes célibataires ou récemment séparées (...) celles qui souffrent de troubles de l'alimentation comme l'anorexie", ajoutant qu'elle avait également étudié les différentes méthodes utilisées et que la pendaison (elle aurait été retrouvée pendue) était la plus fréquente chez les hommes et les femmes.

Selon la radio-télévision publique néerlandaise NOS, Inés Zorreguieta avait été soignée en 2012 dans une clinique psychiatrique et aurait souffert d'anorexie et de paranoïa. La reine Maxima était très proche de sa soeur, cette dernière ayant été sa demoiselle d'honneur lors de son mariage avec Willem-Alexander en 2002. Outre Inès, Maxima a également deux frères, Martin et Juan, ainsi que trois demi-soeurs d'un premier mariage de son père.