Maxima et Willem-Alexander des Pays-Bas : Souriants avec leurs filles par -21°C

Si le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, son épouse la reine Maxima et leurs trois filles, la princesse héritière Catharina-Amalia (14 ans), la princesse Alexia (12 ans) et la princesse Ariane (10 ans), se serrent aussi fort les uns contre les autres, c'est évidemment un signe de leur amour familial et de leur grande complicité, mais peut-être aussi... à cause du froid !

Cette année, la famille royale néerlandaise a en effet dû monter bien plus haut, où il fait bien plus froid, pour son incontournable rendez-vous avec la presse à l'occasion de son séjour aux sports d'hiver, comme toujours à Lech am Arlberg en Autriche. En raison du nombre croissant de vacanciers qui se mêlent sans ambages au pool de médias et font des images avec leurs smartphones, le souverain et les quatre femmes de sa vie ont délocalisé le lieu habituel de cette séance photo qui se déroule à chaque fois dans une ambiance bon enfant.

Laissant en contrebas Oberlech (1750 m d'altitude), tout ce petit monde a donc grimpé jusqu'à 2350 mètres pour trouver la quiétude voulue. Là-haut, l'air était glacial (-21°C !) mais le soleil radieux et le ciel immense, sans parler du panorama, spectaculaire. Des conditions idéales pour le millésime 2018 des photos souvenirs des vacances d'hiver de la famille royale, qui était cette fois sans la princesse Beatrix, mère du roi. Pas question de s'éterniser ni de rester statiques trop longtemps, vu le froid extrême, alors le quintette royal a enchaîné les figures de style habituelles, posant au complet, tantôt debout, tantôt dans la neige, mais aussi les parents rien qu'à deux, en amoureux, les trois filles entre elles, puis avec leur mère, ou encore le monarque avec son héritière. Une courte vidéo de ce shooting, dans laquelle l'effet du froid est très perceptible, peut être consultée sur le site du quotidien néerlandais Algemeen Dagblad.

On notera par ailleurs que la princesse Ariane, qui s'est cassé le poignet juste avant les vacances, tenait bien sa place.