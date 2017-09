Maxime Debost : Mort à 29 ans du prometteur cavalier et jeune papa

Le cavalier français Maxime Debost, 29 ans, est mort samedi 23 septembre 2017 après une chute lors du cross du concours complet 1* de Châteaubriant (Loire-Atlantique). Le sportif, jeune papa d'un petit garçon, était une figure montante de la discipline.

L'accident s'est produit au passage de la haie n°11, à mi-parcours du cross, où Maxime Debost et son cheval Qurt de Montplaisir sont tombés, rapporte l'AFP. Malgré leur intervention rapide, les secours n'ont pas réussi à le réanimer et, dans la foulée, le reste des épreuves a été annulé. Karim Laghouag, champion olympique qui participait également au concours, a évoqué le terrible drame auprès du site L'Eperon. "Il est tombé sur un obstacle anodin. Le cross était bien construit, le terrain était bon. Il avait un excellent cheval... et puis tout a basculé. On est très malheureux", a-t-il dit.

Secrétaire général de la Fédération internationale d'équitation (FEI), Sabrina Ibanez a elle aussi réagi dans un communiqué. "Nous travaillons inlassablement pour minimiser les facteurs de risque dans notre sport (...) et l'accident d'aujourd'hui ne fait que démontrer à quel point ce travail est important", a-t-elle souligné. "Dans de très rares occasions, un cavalier perd la vie dans un concours complet. Cette perte est une tragédie", a commenté pour sa part le président du jury Pascal Laborgne, cité dans le communiqué de la FEI.

Originaire de Lyon, Maxime Debost faisait partie des jeunes cavaliers prometteurs du concours complet français. Il avait pris la 9e place du CICO 3* du Haras du Pin, le 11 août, avec Qurt de Montplaisir. Le cavalier était en couple avec Marie Gouëllo et avait un enfant, Raphaël, presque 3 ans.