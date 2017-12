Maxime Dereymez (DALS 8) : En slip, il fait grimper la température !

Nous avons une idée de bonne résolution pour vous : suivre le compte Instagram de Maxime Dereymez, si cela n'est pas déjà fait.

Régulièrement, le danseur professionnel de Danse avec les stars (TF1) poste des photos sur le réseau social de partage de photos et de vidéos. Et certaines valent clairement le détour ! On pense notamment au cliché de son shooting avec le photographe Etienne Clotis, qu'il a dévoilé en début de semaine.

On peut l'apercevoir vêtu d'un simple gilet, laissant entrevoir ses abdominaux en béton, et d'un slip Calvin Klein. Le partenaire d'Arielle Dombasle lors de la 8e édition fait son plus beau regard de braise afin de séduire ses abonnés et cela fonctionne ! Nombreux sont les internautes à l'avoir complimenté après avoir découvert ladite photo. "Hivernal tu dis ? qu'est ce que ça va être l'été ;-) ?", "Sexy", "Wouaw magnifique photo et model!", "Wow belle photo qui réchauffe", a-t-on notamment pu lire en commentaires.