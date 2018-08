Maxime Dereymez (DALS) : Ses débuts avec Fauve Hautot il y a douze ans...

Il y a douze ans, Maxime Dereymez et Fauve Hautot faisaient leurs premiers pas à la télévision. Bien avant Danse avec les stars sur TF1, c'est France 2 qui menait la danse avec son émission Dancing Show (2006) présentée par Anthony Kavanagh. A l'époque, aucun participant n'était connu et pourtant, certains ont réussi à percer dans le milieu du cha-cha-cha. A commencer par un certain Christophe Licata et sa femme Coralie mais ce n'est pas tout, Maxime Dereymez et Fauve Hautot formaient un binôme à sensation, c'est d'ailleurs eux qui ont remporté la compétition. Une première victoire qui les a amenés à couvrir la tournée du chanteur Dany Brillant.

Mercredi 22 aôut 2018, Maxime Dereymez se souvient de ses folles soirées à danser avec sa partenaire et dévoile des extraits de leurs chorégraphies sur la scène sur son compte Instagram, une période "inoubliable" comme il l'explique en légende : "C'est l''histoire d'un amour' mais c'est aussi l'histoire d'un chanteur qui a osé intégrer de la danse de salon dans ses clips, tournées et passages TV, avant d'être un peu plus démocratisée grâce à 'Danse avec les Stars'. C'est aussi un passage inoubliable de ma vie où Fauve et moi avons décidé de nous éloigner de la compétition pour nous adresser, non plus qu'à un panel de juges, mais au public, à vous..."

En effet, ces expériences ont permis de mettre en lumière la danse en France. En 2011, TF1 lançait la première saison de Danse avec les stars. Un pari risqué qui a fonctionné puisque qu'à la rentrée prochaine, le programme est de retour pour une neuvième année consécutive. Maxime Dereymez et Fauve Hautot seront toujours de la partie, reste à savoir qui seront leurs futurs partenaires parmi les onze candidats...