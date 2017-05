Maxime Dereymez : Le danseur présente son charmant frère...

En tournée un peu partout avec la troupe D'pendanse, Maxime Dereymez n'a pas franchement le temps de voir les siens alors, dès qu'il en a l'occasion, il ne boude pas son plaisir de retrouver ses proches. C'est ainsi qu'il a présenté à ses fans, son charmant frère...

Le danseur professionnel, figure incontournable de l'émission Danse avec les stars sur TF1, a posté un cliché de lui et de son frère Sylvain, sur son compte Instagram mercredi 10 mai 2017. "Ils sont rares ces moments où nous sommes réunis... #sylvaindereymez #frères #monfrère #brother #family #famille #importanttime #preciousmoments #2017", a-t-il commenté. On a pu découvrir un bel homme à la barbe de trois jours et aux cheveux joliment grisonnants. En revanche, on ne sait pas s'il possède le même corps ultra musclé que Maxime, lequel n'hésite jamais à le dévoiler en photo...

Quelques jours plus tôt, le danseur avait déjà eu l'occasion de fêter d'autres retrouvailles avec son "fils". En réalité... son chien !